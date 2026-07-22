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        Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Hatay'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde dün tarım işçilerini taşıyan 31 ADS 265 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Mehmet Ezer (41), tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, dün Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrilmiş, kazada 5 tarım işçisi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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