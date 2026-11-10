Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde yaşandı. 31 N 0824 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.