A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde 5. maçından da yenilgiyle ayrıldı Sergen Yalçın, mağlubiyetle başladı Arda Güler, A Milli Takım'daki 8. golünü kaydetti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 21 yenildi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden mağlup ayrılan ayyıldızlılar, gruptaki 5. karşılaşmasında da puanla tanışamadı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 5. karşılaşmasında Belçika'yı konuk etti. Milliler, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine 21 mağlup oldu. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere atarken, milli takımın tek golünü 20. dakikada Arda Güler kaydetti. Ayyıldızlılar, bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 5. maçtan da puan çıkaramadı.

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Sergen Yalçın, mağlubiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında ilk maçına çıktı. Vincenzo Montella'nın ardından görevi devralan Yalçın, İzmir'de oynanan mücadelede ilk kez ayyıldızlı ekibin teknik direktörü olarak kulübede yer aldı. Milli takımın başındaki ilk sınavında Belçika karşısına çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmadan 21'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece tecrübeli teknik adamın milli takım kariyeri yenilgiyle başlamış oldu.

Arda Güler'den milli formayla 8. gol

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti. Ayyıldızlı formayla 37. maçında gol sevinci yaşayan Arda, Belçika filelerini frikikten havalandırarak milli takım kariyerine bir gol daha ekledi.

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Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da 9 da asisti bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. maçında 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.