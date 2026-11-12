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        Türkiye-Belçika maçından notlar

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Türkiye-Belçika maçından notlar

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.

        Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.

        Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.

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        Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.

        - Enes 726 gün sonra

        Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

        Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.

        Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.

        - Oğuz Aydın sağ bekte

        Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

        Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

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        - Hakan Çalhanoğlu yedekler arasında

        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.

        Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

        Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı

        - Bakan Bak karşılaşmayı tribünden takip etti

        A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

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        - Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3. milli maç

        Milli takım, Belçika karşılaşmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki üçüncü maçına çıktı.

        Milliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda son olarak 2 yıl önce İzlanda ile karşı karşıya geldi. 9 Eylül 2024'te oynanan maçı Türkiye, 3-1 kazandı. Bu stadyumdaki ilk maçta ise ay-yıldızlılar, 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 yendi.

        - Maça taraftarlardan yoğun ilgi

        Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.

        Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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