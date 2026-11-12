Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Belçika karşısında çıktı Enes Ünal, 726 gün sonra milli formayla sahada Oğuz Aydın sağ bekte Belçika'da Trossard yedek başladı Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3. milli maç İzmirli taraftarlardan ay-yıldızlılara destek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ayyıldızlı ekibin İzmir'de Belçika ile oynadığı karşılaşmayla birlikte milli takımın başında ilk maçına çıktı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşıyor. Grupta milliler, 4 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Belçika ise 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Sergen Yalçın ile ilk sınav

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika'yı İzmir'de konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk kez milli takımın başında sahaya çıktı. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Yalçın, böylece kariyerinde A Milli Futbol Takımı teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasında görev aldı.

REKLAM

Enes Ünal, 726 gün sonra milli formayla sahada

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 11'e göre A Milli Takım'da hücumda ileri uçta Enes Ünal yer aldı. Enes Ünal, Belçika karşılaşmasıyla birlikte 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, milli formayla son olarak 16 Kasım 2024'te Galler'e karşı oynanan UEFA Uluslar B Ligi maçında ter döktü.

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuz Aydın sağ bekte

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi. Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda ise savunmanın solunda Merih Demiral görev aldı.

REKLAM

A Milli Takım'ın 11'i

Ayyıldızlılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç bekledi.

Belçika'da Trossard yedek başladı

Belçika ise Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Diego Moreira, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere 11'i ile sahada yer aldı.

REKLAM

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçeli Romelu Lukaku ise sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3. milli maç

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3. milli maçına çıktı. Milliler, Gürsel Aksel Stadyumu'nda bugüne kadar 2 kez sahaya çıktı ve bu müsabakalardan galip ayrıldı. Ayyıldızlılar, Göztepe'nin maçlarını oynadığı bu stadyumda UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 20 ve 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 31 mağlup etti.

İzmirli taraftarlardan ayyıldızlılara destek

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada İzmirli futbolseverler, ayyıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde yerlerini alan futbolseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek oldu. Karşılaşma boyunca ayyıldızlı ekibin lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, milli futbolculara moral verdi. Kırmızıbeyazlı bayraklarla renklenen tribünlerde İzmirli futbolseverler, milli takım coşkusunu yaşadı.

REKLAM

Aliağa'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşma öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen saygı duruşunda futbolcular, teknik heyet ve tribünlerdeki taraftarlar hazır bulundu.

Bakan Bak, karşılaşmayı tribünden takip etti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika'yı konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı tribünden izleyerek ayyıldızlı ekibe destek verdi. Bakan Bak, milli müsabakayı tribündeki protokol bölümünden takip etti.