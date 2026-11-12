UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Belçika: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Giriş: 12.11.2026 - 20:18 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ