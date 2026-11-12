Göztepe, Erzurum FK maçının hazırlıklarına başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 12.11.2026 - 20:47 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepemiz, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı." ifadelerine yer verildi.
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