Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Doku
Goller: Dk. 20 Arda Güler (Türkiye), Dk. 26 De Bruyne, Dk. 30 De Ketelaere (Belçika)
Sarı kart: Dk. 32 Ozan Kabak (Türkiye)
İZMİR
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