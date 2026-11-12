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        Futbol: UEFA Uluslar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Futbol: UEFA Uluslar Ligi

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

        Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Doku

        Goller: Dk. 20 Arda Güler (Türkiye), Dk. 26 De Bruyne, Dk. 30 De Ketelaere (Belçika)

        Sarı kart: Dk. 32 Ozan Kabak (Türkiye)

        İZMİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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