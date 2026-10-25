İzmir'de drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında M.F.A'ya 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu araçla drift yapan sürücünün M.F.A. (30) olduğu belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

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