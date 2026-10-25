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        İzmir'de drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 00:56 Güncelleme:
        İzmir'de drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Işıkkent Mahallesi'nde bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, söz konusu araçla drift yapan sürücünün M.F.A. (30) olduğu belirlendi.

        Karayolları Trafik Kanunu kapsamında M.F.A'ya 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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        Sürücü M.F.A, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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