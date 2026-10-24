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        Karabük'te çarpışan otomobillerden biri devrildi: 1 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Karabük'te çarpışan otomobillerden biri devrildi: 1 yaralı

        Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, EskipazarKarabük kara yolu Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı otomobil, Eskipazar’dan Karabük istikametine sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen S.B. yönetimindeki 41 BBZ 091 plakalı otomobilin sol yan kapılarına çarptı. Çarpışmanın ardından 78 AD 301 plakalı otomobil devrildi.

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        Kazada, devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan R.P. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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