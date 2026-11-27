İddiaya göre, Karaman'ın Ermenek ilçesi Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu ve M.K'nin bulunduğu araç 22 Kasım'da çamura saplanmış, yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine M.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan arama çalışmasında Göksu'nun cansız bedeni, 24 Kasım'da baraj kapağı yakınlarındaki kayalık alanda su içinde bulunmuştu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ali Göksu'nun (37) ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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