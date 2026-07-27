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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 13 bin dolu makaron, 198 bin boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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