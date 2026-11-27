Olaya ilişkin gözaltına alınan M.K ve S.K ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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