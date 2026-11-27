Karaman'da Mehmet Ali Göksu olayında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunan Mehmet Ali Göksu (37) olayına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş: 27.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunan Mehmet Ali Göksu (37) olayına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan M.K ve S.K ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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