Karaman'da 'Ne alırsan 125 lira' izdihamı Ürünlerden almak isteyen vatandaşlar bariyerlerden atladılar
Karaman'da ev araç ve gereçleri satışı yapan bir mağazanın açılışına özel başlattığı "Ne alırsan 125 lira" kampanyası kısa süreli izdihama neden oldu.
Karaman'da ev araç ve gereçleri satışı yapan bir mağazanın açılışına özel başlattığı "Ne alırsan 125 lira" kampanyası kısa süreli izdihama neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 363. Sokak'ta hizmete giren ev araç gereçleri mağazasının açılışına özel düzenlenen kampanyayı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'da kepenklerin açılmasıyla birlikte kalabalık mağazaya akın etti. İçeriye ilk girenlerden olmak isteyen bazı vatandaşların demir bariyerlerin üzerinden atlaması sonucu kısa süreli izdiham yaşandı. Çocuklu ailelerin bebek arabaları ve kucaklarındaki çocuklarıyla yoğunluğun arasına girmesi kameralara yansırken, içeriye girmek isteyelerin oluşturduğu sıraya kaynak yapıldığı gerekçesiyle vatandaşlar arasında kısa süreli sözlü tartışmalar çıktı.
Mağazadan 125 liraya ayna satın alan vatandaşların sevinci ise yüzlerine yansıdı. Aldığı ürünle mağazadan çıkan bir vatandaş, "5 bin lira verseler satmam. Eve götüreceğim, eve sokmazlar yoksa beni" ifadelerini kullandı.
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