Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralanırken, çocuğun çarpışmanın etkisiyle yola fırladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (16) idaresindeki 70 ADC 998 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 60 AH 355 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrularak karşı şeride sürüklenirken, sürücüsü yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

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Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması, motosikletin sürüklenmesi ve sürücünün çarpışmanın etkisiyle yol ortasına fırladığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.