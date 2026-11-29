Kaza, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AKV 524 plakalı Toyota marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç yapılan incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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