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        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 20:30 Güncelleme:
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı başladı.

        Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında bir haftalık aranın ardından Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına tekrar başladı.

        Takımın antrenörü Deniz Tahincioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını söyledi.

        Kampın verimli geçtiğini anlatan Tahincioğlu, "Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz. Kadromuz güzel. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Buradaki sporcularımızın hepsi özverili çalışıyor. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hırvatistan'dan takım halinde şampiyon olarak gelmeyi düşünüyoruz. Bunu başaracağız." dedi.

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        Eldiven çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Tahincioğlu, "Üçüncü etap kamp maç kampı olacak. Belki ikili kampımız olabilir. İyi gidiyor, daha da iyi olacağız. Kampın sonunda sporcular çok daha iyi duruma gelecekler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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