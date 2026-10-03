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        KATSO'da Oğuz Fındıkoğlu yeniden başkan seçildi

        Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        KATSO'da Oğuz Fındıkoğlu yeniden başkan seçildi

        Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi.

        KATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Fındıkoğlu tek aday olarak katıldı.

        Yapılan oylamanın ardından Fındıkoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

        Fındıkoğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

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