Bakan Yumaklı: "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi bizim temel önceliğimiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi her halükarda bizim temel önceliğimizdir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen "Kastamonu İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı 5. Şiir Yazma Yarışması" ödül törenine katıldı. Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İlim Yayma Cemiyeti'nin milli, ahlaki, dini, kültürel bir neslin yetişmesine de misyon edinmiş köklü bir kuruluş olduğunu söyledi.

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"Bizim medeniyetimizde insanın iyiliği, huzuru ve onuru esastır"

Türkiye'de değerlere sahip çıkmanın son yıllarda ivme kazandığını belirten Yumaklı, "Özellikle vesayet rejimine karşı verilen mücadele hem kültürümüze hem de değerlerinize sahip çıkma ve aynı zamanda da bir demokrasi mücadelesi. Demokrasiyi vesayetçi tahammülden kurtarmakla kalmadık, beraberinde milletimizin tarihi hasletlerine geri dönmesini de bu hasletlere olan kabulü de harekete geçirmiş olduk. Bu mücadele, hamdolsun bugün bir medeniyet davasına doğru evirilmiş durumda. Artık gençlerimizin batı medeniyetini sorguladığı, haksız, hukuksuz, adaletsiz ve vicdansız bir dünyaya karşı sesini kuvvetli bir şekilde yükselten bir millet, bir ülke oluyoruz. Bunu özellikle son dönemde 10 binlerce çocuğu göz kırpmadan katleden katilere gözleri yuman, destek veren batıya karşı söyleme hakkımız var. Öldürmek yerine daha iyisini yapmak ve daha ileriye, daha iyisine ulaşmak ancak tarihi köklerimize, Şerife Bacı gibi tarih kitaplarında belki bir iki satırda geçiştirilen değerlerimize geri dönmemiz gerekiyor. Ülkemiz, bugün eğer mazlum dünya için bir umut haline gelmişse bu hareketin, bu şahlanışın en önemli sonucudur. Bunu söylemek gerekir. Bizim medeniyetimizde insanın iyiliği ve huzuru ve elbette onuru esastır. Çünkü bizler, kabul ederiz ki insan eşrefi mahlukattır. İnsanın insana olan üstünlüğü de ancak takvadır. O yüzden vesayetçi zihniyetin kibriyle milletimizin aklıselimi ve vicdanı hiçbir zaman için barışık olmadı" dedi.

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"Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak zorundayız"

Milletin kendi istikbalini kendi kararlarıyla, milli iradesiyle çizebildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılıyla bu iradeyi pekiştirmeyi kuvveden fiile çıkararak inşallah daha da taçlandırmayı temenni ediyoruz. Bu sürecin istikamet üzere ilerletilebilmesi için çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi her halükarda bizim temel önceliğimizdir. İlim Yayla Cemiyeti'nin kuruluşundan bu yana verdiği hizmetler, bu konuda şüphesiz ki takdire şayandır. Milletimizin dertleriyle dertlenmiş olmanın en güzel göstergelerinden birisidir. Tertip edilen şiir yarışmasını da bunun anlamlı ve yerinde bir örneği olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "İlim Yayma Cemiyeti, fiziki olarak bakarsak olaya Kurtuluş Savaşı'nın kahraman subayları tarafından kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman subaylarının öncülük ettiği bir oluşum olarak bu memlekette hizmet etmeye devam etmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın subaylar tarafından kurulan bir cemiyet, İstiklal Yolu'nda Şehit Şerife Bacı şiir yazma yarışmasıyla gerçekten bir çığır açmıştır. Kastamonu'daki tüm okullara, 'İstiklal Yolu'nda çekilen çileyi araştırın' desek bu kadar etkili olmazdı, bu kadar araştırılmazdı. Şu anda ben eminim ki Kastamonu'daki tüm gençlerimiz İstiklal Yolunu, Kurtuluş Savaşı'nı ve o zamanki şartlarımızı hakkıyla araştırmıştır" şeklinde konuştu.

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"Bağımsızlık mücadelesinin en önemli güzergahlarından biri oldu"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, Kastamonu'nun milli mücadele tarihindeki en kıymetli simgelerinden Şehit Şerife Bacı'yı, gençlerimizin kaleminden çıkan şiirlerle anmanın anlamlı olduğuna vugu yaparak, İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli güzergahlarından biri oldu. Şehit Şerife Bacı'mız da o yolda gösterilen fedakarlığın cesareti ve vatanseverliği unutulmaz simgesidir. Bu büyük mirasın gençlerimiz tarafından şiirlerle yaşatılmasını son derece kıymetli bulunuyorum. Çünkü bizler için önemli olan tarihimizin bu güzel örneklerinin yeni nesillerin yüreğinde ve hafızasında yaşamaya devam etmesidir. Yarışmaya katılan gençlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesut Tan da yarışmayla ilgili bilgi vererek, "Yarışmaya 324 gencimiz katılmıştır. Bu gençlerimizin şiir yazması gerçekten değerli ve önemlidir. Allah sayılarını arttırsın. Bu gerçekten kıymet bir şey. Biz, cemiyet olarak 75 yıldır tek bir gaye ve hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Güzel insan yetiştirmek. Başka bir gaye ve hedefimiz yok" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Uyanık da, "İstiklal Yolu, milli park statüsünü alınarak koruma altına alınmıştır. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü o yolun her taşında, her köprüsünde, her çeşmesinde istikbale giden yolun hatıraları mevcuttur. Bizler de bu hatıraları çocuklarımıza unutturmamak adına Kastamonu’da 70’e yakın liseye, 90’a yakın ortaokula gittik. Bu hatıraları 3’er dakikalık sunum şeklinde tanıtımlarını yaptık, İstiklal Yolu'nu anlamaları, bu yolu araştırmaları için çocuklarımızdan şiir yazmalarını istedik. Bize şiirlerini yazarak müracaat eden 324 kardeşimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Yarışmanın öğretmen, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri, Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.