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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da şiir yarışması ödül töreninde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da şiir yarışması ödül töreninde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz çeyrek asırdır millet ve ülke olarak yeni bir diriliş heyecanını yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da şiir yarışması ödül töreninde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz çeyrek asırdır millet ve ülke olarak yeni bir diriliş heyecanını yaşıyoruz." dedi.

        Yumaklı, İlim Yayma Cemiyetince Kastamonu Kaan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "İstiklal Yolunda Şehit Şerife Bacı 5. Şiir Yazma Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, cemiyetin ilim ve irfan hayatına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Bu yıl beşincisi düzenlenen şiir yarışmasıyla anlamlı bir gelenek oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yumaklı, İlim Yayma Cemiyetine gönül verenlerin iyi insan yetiştirme hedefi doğrultusundaki çalışmalarının ülkeye değerli insanlar kazandırdığını belirtti.

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        Şiir yarışması ile Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki yerini Şehit Şerife Bacı'nın şahsında anlatmaya karar vermenin önemli olduğunu aktaran Yumaklı, "İlim Yayma Cemiyeti, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan milletimizin tarihe mal olmuş önemli sivil yapılarından biridir. Vatansever bir neslin yetişmesini misyon edinmiş köklü bir kuruluştur. İlim Yayma Cemiyeti öğrenci yurtları, eğitim faaliyetleri, öğrenci bursları, ilmi ve kültürel çalışmalara verdiği değerle, bunları ödüllendirmesiyle göz doldurmakta ve milletimizin duasını almaktadır. Milletin eğitimli, donanımlı, şuurlu ve ahlaklı nesillere ihtiyacı vardır. Bu konu en önemli meselelerimizden biridir. İlmin, irfanın ve ahlakın kaybedildiği yerde geleceğe güvenle bakabilmemiz mümkün olmaz. Bu hakikatten dolayı Rabb'imizin ilk emri de 'Oku' olmuştur." ifadelerini kullandı.

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        Yumaklı, vesayet rejimine karşı önemli mücadeleler verildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bizim medeniyetimiz ilme, irfana değer verdiğimiz ölçüde gelişmiş, mimariden edebiyata, bilimden vakıf hizmetlerine büyük eserler verilmiştir. Geçtiğimiz çeyrek asırdır millet ve ülke olarak yeni bir diriliş heyecanını yaşıyoruz. Milletimizin değerlerine sahip çıkma konusunda yıllardan beri verilen bir mücadele var. Bu mücadelede elbette bu süreç, başka bir ivme kazanmış durumda. Özellikle vesayet rejimine karşı verilen mücadele, hem kültürümüze hem de değerlerimize sahip çıkma, aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir. Demokrasiyi vesayetçi tahakkümden kurtarmakla kalmadık. Beraberinde milletimizin tarihi hasletlerine geri dönmesini ve bu hasletlere olan kabulü harekete geçirdik. Bu mücadele bugün bir medeniyet davasına doğru evrilmiş bulunuyor. Artık gençlerimiz Batı medeniyetini sorguluyor. Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir dünyaya karşı vicdanın sesini kuvvetle yükselten bir millet, bir ülke oluyoruz."

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        Bir milletin tarihine sahip çıkmasının önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Özellikle son dönemde on binlerce çocuğu göz kırpmadan katleden, katillere gözlerini yuman, destek veren Batı'ya karşı herhalde söyleme hakkımız var. Öykünmek yerine daha iyisini yapmak, daha ileriye ulaşmak ancak tarihi köklerimize, Şerife Bacı gibi değerlerimize geri dönmemizle oluyor. Ülkemiz mazlum dünya için yeniden bir umut haline gelmişse işte bu hareketin, bu şahlanışın en önemli sonucudur. Bizim medeniyetimizde insanın iyiliği, huzuru ve onuru esastır. Çünkü insan, eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır. İnsanın insana üstünlüğü ise ancak takva ile olabilir. O yüzden vesayetçi zihniyetin kibri ile milletimizin aklıselimi ve vicdanı hiçbir zaman barışık olamadı. Milletimiz, kendi istikbalini artık kendi milli iradesiyle çizebiliyor. Türkiye Yüzyılı ile bu iradeyi pekiştirmeyi, kuvveden fiile çıkararak inşallah daha da taçlandırmayı temenni ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

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        Gelinen noktada sürecin doğru istikamette ilerlemesi için çocuklara ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Yumaklı, "Gençlerimizin milli ve manevi değerleriyle en donanımlı şekilde yetiştirilmesi her halükarda temel önceliğimizdir. İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşundan bu yana verdiği hizmetler bu konuda şüphesiz ki takdire şayan niteliktedir. Milletimizin dertleriyle dertlenmiş olmanın en güzel göstergelerinden biridir. Tertip edilen şiir yarışması da bunun anlamlı ve yerinde bir örneğini olarak görüyorum. Şiir bizi iyilikte, güzellikte ve insanlıkta birleştirir. Şiir, hayata ve insana dokunmanın en tesirli, en insani yoludur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Türk milletinin köklerine her zaman sahip çıkacağını vurgulayan Yumaklı, "Nasıl ki Mehmet Akif Ersoy, 'Rabb'im bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' demiş. Buradan cümle aleme ilan edelim. İnşallah ki olmasın, olmayacaktır da ama eğer öyle bir şey olursa bu milletin evlatları buna an itibarıyla hazırdır." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, konuşmasında Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirinin bir bölümünü de okudu.

        Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesud Tan, İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Uyanık ile vatandaşlar katıldı.

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