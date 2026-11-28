Taşköprü Belediye Başkan Hüseyin Arslan, "Ortak akıl ve istişare kültürünü esas alarak, birlik ve beraberlik içerisinde Taşköprümüzü daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Taşköprü Belediye Başkan Hüseyin Arslan, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarını ağırladı. Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarına bilgilendirmede bulunan Başkan Arslan, ayrıca kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Taşköprü Belediye Başkan Hüseyin Arslan, "İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve mahalle muhtarlarımızla istişare toplantımızda bir araya geldik. Taşköprümüzde hayata geçirdiğimiz hizmetleri, devam eden çalışmalarımızı ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Ortak akıl ve istişare kültürünü esas alarak, birlik ve beraberlik içerisinde Taşköprümüzü daha güzel yarınlara taşıyacağız. Katılımları ve kıymetli görüşleri için tüm sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.