Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor

        Evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Mehmet Mor, evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Mehmet Mor, evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor.

        İstanbul'da 1950'de dünyaya gelen Mor'un çocukluğu, Çamlıca eteklerinde uçurtma uçurarak geçti. 15 yıl önce memleketi Kastamonu'ya yerleşen Mor, 4 yıldır evinin balkonunda farklı türde ve renkte uçurtmalar hazırlıyor.

        Mehmet Mor, AA muhabirine uzun yıllar bir firmada çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli olduğunu söyledi.

        Çalışma hayatının içine girdikten sonra uçurtmalardan uzak kaldığını anlatan Mor, şöyle konuştu:

        "İstanbul'da değişik semtlerde oturduk, her fırsatta, müsait oldukça uçurtma uçurmaya çalıştım. Uçurtma yapmaya çocukluğumda başladım. Birçok iş yaptım, hepsinden sıkıldım. Her işten bıktım fakat uçurtma yapmaktan bıkmadım. Bu, insana ruhsal bakımdan çok büyük destek veren bir şey. Gerçekten çok seviyorum. Belki biraz hercai gönüllüyüm. Bütün işlerden bıktım ama bundan bıkmadım. Severek yapıyorum, saatlerce uğraşıyorum. Küçük bir uçurtmayı 2 saatte yapıyorum, büyükleri yapmak 6 saati buluyor."

        REKLAM

        Uçurtmanın kendisi gibi çocukları da sevindirmesini istediğini anlatan Mor, "Çocukları sevindirmek önemli. Kentteki bir süpermarketin önünde tezgah açıyorum. Bazılarını hediye ediyorum, bazılarını satıyorum. İnternet vasıtasıyla da ulaşanlar oluyor, onlara da gönderiyorum." diye konuştu.

        Farklı türlerde uçurtmalar yaptığını belirten Mor, "Altı köşeli çıtalı uçurtmalar yapıyorum. Çocukluğumuzda fener vardı. İçerisine fener de koyar, gece de uçururduk. Farklı türlere de yöneleceğim. Alanlar uçurtmalarımı beğendiğinde bu çok hoşuma gidiyor. 'Amca senin uçurtmaların ne güzel uçuyor. Arkadaş almış bir tane de ben alayım' diyenler olduğu zaman çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şek...
        Bakan Yumaklı: "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şek...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da şiir yarışması ödül töreninde k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da şiir yarışması ödül töreninde k...
        Bakan Yumaklı: Suyu doğru yönetmek görevimizdir
        Bakan Yumaklı: Suyu doğru yönetmek görevimizdir
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Bakan Yumaklı: "Hem enerji üretimi sağlayacak hem taşkın riskini azaltacak...
        Bakan Yumaklı: "Hem enerji üretimi sağlayacak hem taşkın riskini azaltacak...
        Kastamonu'da meme kanserine karşı erken teşhis çağrısı Dr. Öğretim Üyesi Ze...
        Kastamonu'da meme kanserine karşı erken teşhis çağrısı Dr. Öğretim Üyesi Ze...