İlçenin simgesi Hacıveli kayalıkları ile denize hakim noktada yer alan seyir terası da ziyaretçilerine sonbahar renklerini farklı açıdan izleme imkanı sundu.

Sahil boyunca uzayıp giden ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

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