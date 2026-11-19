Hazan renklerine teslim olan ormanlar ve Karadeniz birlikte görüntülendi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbaharın renk tonları kıyı şeridinde güzel görüntüler oluşturdu.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbaharın renk tonları kıyı şeridinde güzel görüntüler oluşturdu.
Sahil boyunca uzayıp giden ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
İlçenin simgesi Hacıveli kayalıkları ile denize hakim noktada yer alan seyir terası da ziyaretçilerine sonbahar renklerini farklı açıdan izleme imkanı sundu.
Karadeniz'in mavilikleriyle sonbaharın buluşması dronla görüntülendi.
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