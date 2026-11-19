KASTAMONU’nun Cide ilçesine gelen Japon belgesel ekibi, Çakırlı köyündeki ilkokulda tadilat çalışması başlattı. Okuldaki çalışmaların yüzde 80’i tamamlanırken, projenin Japonya’da TV Tokyo’da yayınlanan ve farklı ülkelerde benzer çalışmalara yer veren ‘World Craftsman’s Wagon’ isimli programda gösterileceği belirtildi.

Japonya’dan gelen yaklaşık 13 kişilik belgesel ekibi, Cide ilçesine bağlı Çakırlı köyündeki ilkokulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlattı. Okulda ısıtma sistemi, öğrenci sıraları ve iç mekan düzenlemesine yönelik tadilat gerçekleştiren ekip üyeleri, çalışmaların yaklaşık yüzde 80’ini tamamladı. Türkiye’ye ilk kez geldiklerini belirten ekip üyeleri, Cide’den önce Düzce’de de benzer bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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'TÜRKİYE’Yİ VE TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUZ, BİZ KARDEŞİZ’

Ekibin marangoz ustası Toshiyuki Kawahara, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, okulun özellikle kış aylarında daha uygun şartlarda eğitim verebilmesi için çalıştıklarını belirtti. Kawahara, "Türkiye’ye ilk defa geliyoruz. İlk projemizi geçen hafta Düzce’de gerçekleştirdik. Şimdi de buraya geldik. İlkokulun soğuk kalmaması için ısıtma sistemi üzerinde çalışıyoruz. Çocukların ihtiyaç duyduğu okul araç gereçleriyle ilgili eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz. Projemizin yaklaşık yüzde 80’ini tamamladık. Türkiye’de kavunu çok sevdik. Çakırlı köyünün doğası çok güzel ancak şehir merkezine biraz uzak. Biz Japonlar, Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyoruz. Biz kardeşiz" dedi.

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EKİPTE DÜNYACA TANINAN TAŞ USTASI TANİMOTO DA VAR

Öte yandan ekipte bulunan taş ustası Masakazu Tanimoto’nun Japonya’nın dünyaca tanınan zanaatkarlarından biri olduğu öğrenildi. Farklı ülkelerde de benzer çalışmalara imza atan ‘World Craftsman’s Wagon’ programı Japonya’da TV Tokyo’da yayınlanıyor.

Çakırlı köyü sakinleri, Japon ekibin misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu belirterek köy okulunun yenilenmesi için gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı teşekkür etti.