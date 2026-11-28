Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve dört ayrı masada konuların paydaşlar tarafından ele alındığı "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı", sonuç bildirgesinin sunulmasıyla sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK 2223B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı"nın sonuç beyannamesi açıklandı. Akademi, özel sektör, basın mensupları, kamu ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda, yapay zeka teknolojilerinin toplumsal yaşama etkileri, dijital vatandaşlık anlayışındaki değişim ve bu süreçte ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. İki gün süren çalıştayda, "Dijital Haklar, Kişisel Veriler ve Mahremiyet", "Dezenformasyon ve Medya Okuryazarlığı", "Dijital Katılım, EDevlet ve Yönetişim" ile "Kapsayıcı Dijital Vatandaşlık ve Eğitim" başlıklarında dört çalışma masası oluşturuldu. Katılımcılar, çalışma masalarında kendi uzmanlık alanları doğrultusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Çalıştayın düzenlenen kapanış bölümünde sonuç beyannemesi açıklandı. Çalıştay, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sonar erdi.

"Bu önerilerin nasıl hayata geçirilebileceğini tartışmaya çalıştık"

Kapanış bölümünde konuşan proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör, "Oturumlarımızda 50’den fazla kişinin katılımıyla çalıştayımızı gerçekleştirdik. İnsanlık kendi geliştirdiği teknolojinin hızına yetişebilecek mi? İki gündür gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bu sorunun aslında ne kadar önemli bir soru olduğunu tekrar ortaya koydu. Çünkü yapay zeka çağında karşı karşıya olduğumuz mesele teknolojik gelişmeleri takip ederken, bu gelişmelere hukuki, toplumsal, etik ve kurumsal bakımdan nasıl yön verebileceğimiz. Bu iki gün boyunca farklı disiplinlerden akademisyenlerimiz, kamu kurumlarımız, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, basın temsilcileri ve öğrencilerimizle birlikte dijital vatandaşlığın çeşitli boyutlarını farklı farklı temalarda birlikte ele aldık. Fakat bunlardan en önemlisi bu konuları sadece mevcut sorunlar üzerinden değerlendirmekle yetinmedik. Sorunların nedenlerini anlamaya, çözüm yollarını belirlemeye, uygulanabilir öneriler geliştirmeye ve bu önerilerin nasıl hayata geçirilebileceğini tartışmaya çalıştık. Çalıştayımızı tasarlarken de temel hedefimiz zaten buydu. Hedefimize de ulaştık. Çünkü bir sorunu tespit etmek akademik bir başlangıçtır. Fakat o soruna uygulanabilir bir çözüm geliştirmek toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

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"Kriz anında kurumlardan hızlı ve doğru bilgi akışı sağlanamıyor"

Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Türten ise, "Gazetecilerin habere gitmeden haberi yazması, teyit mekanizmasının da fiilen işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Bu noktada önerimiz, gazetecilerin şartlarının iyileşmesi, destek ve ilan sisteminin tıklanmayı değil, doğruluğu ödüllendirmesi, gazetecilerin gelirlerinin iyileştirilmesi ve gelir getirici faaliyetlerinin yasal olarak önünün açılması olarak öne çıkıyor. Medya okuryazarlığı, çok uzun yıllardır münazara da hala hem ilköğretim, ortaöğretimde bir düzene oturtulmuş değil, hem de yükseköğretimde henüz tam manasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmiş değil. Bu çok önemli bir sorun ve bu sorunun zaten sonuçlarını toplumdaki özellikle sosyal medya anlamındaki çürümeyi tetikleyen davranışlardan, paylaşımlardan bunları görebiliyoruz. Bu nedenle medya okuryazarlığı eğitimini çok önemli buluyoruz ve her yaş grubunda medya okuryazarlığı eğitiminin verilmesi için modüllerin geliştirilmesi, bu eğitimin zorunlu kılınması masamızda ortak kanaate var olan hususlardan bir tanesi" diye konuştu.

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Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey de ele aldıkları konularla ilgili ortaya çıkan sonuçları özetleyerek, "Yaşlılar ve gençler için dijital okuryazarlık ve danışmanlık desteği, kişisel şifre ve eimza paylaşımı yerine sınırlı güvenli temsil yetkisi, akran eğitimi, büro yeterlilikler ve dijital kullanımı teşvik eden uygulamalar öne çıkmıştır. Belediye ve kamu hizmetlerinde işlem yetkililerinin açık olarak oluşturulması, asgari veri talebi, yapay zeka destekli sistemler ve kurumlar arası entegrasyon, dijital süreçlerle uyum, sade mevzuat ve resen beğenme mekanizmalarının geliştirilmesi, uygulamaya alınması noktasında fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.

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Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Fırat Olgun ise kurumların bünyesinde yapay zeka kullanılan süreçlerde envanteri alınmasını bir eylem olarak ortaya koyduklarını belirterek, "Son önerimiz de Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belli hususlarda böyle komisyonlar toplanıp, bu komisyonlarda gelen talepleri değerlendiriyordu. Yapay zeka malum çok güncel bir alan olduğu için bu alanda belki bir sorunu tespit et veya çözümüne yönelik bir uzman görüşüne ihtiyaç olursa bununla alakalı da kurumlardan uzman talebi yapılabilir mi diye konuştuğumuzda bunun olabileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

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Çalıştay çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in katılımıyla "Dijital Haklar, Kişisel Veriler ve Mahremiyet" başlıklı konferans düzenleneceği belirtildi.