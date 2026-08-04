Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında iki ev, bir ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi, 7 büyükbaş hayvan ile bir köpek öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında iki ev, bir ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi, 7 büyükbaş hayvan ile bir köpek öldü.

        Seydiler ilçesine bağlı Çırdak köyünde Erol Yüksel'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Hüseyin Akpınar'a ait eve sıçradı.

        Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iki ev, bir ahır ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın esnasında ahırda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvan telef olurken bir çoban köpeğinin öldüğü belirlendi.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ta...
        Kastamonu'da "Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ta...
        "36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali" başladı
        "36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali" başladı
        36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
        36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 18 şüpheliden biri tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 18 şüpheliden biri tutuklandı
        Bozkurt Belediye Başkanı Yanık, ziyaretçilerini ağırladı
        Bozkurt Belediye Başkanı Yanık, ziyaretçilerini ağırladı
        Cide'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Cide'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı