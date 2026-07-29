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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Z.Y. (29) idaresindeki 34 ZE 2909 plakalı otomobil, Kayıkçı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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