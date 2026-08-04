Kastamonu'da "Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" tanıtıldı

Kastamonu'da düzenlenen programla "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" tanıtıldı.





Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III)" kapsamında eş finanse edilen "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi Kastamonu'da gerçekleştirildi.



KUZKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda katılımcılara programın amacı, öncelikleri, uygun başvuru sahipleri, destek tutarları, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri, başarılı proje hazırlanmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ile başvuru sürecinde izlenecek yöntemlere ilişkin bilgiler aktarıldı.



Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, katılımcıları proje hazırlamaya davet ederek, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak program kapsamında toplam 725 bin avro hibe desteği sağlanacağını belirtti.



Programın önemli bir imkan sunduğunu ifade eden Dallı, "Ortada bir 39 milyon lira para var. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz tarafından ortaklaşa finanse edilecek bir miktar. Bir inceleme sürecinden sonra bu paralar azami yüzde 90 ediyor. Çok güzel bir imkan. Kesinlikle bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Kastamonu'da 500'den fazla dernek ve vakıf bulunduğunu belirten Dallı, başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 2 Ekim Cuma günü saat 24.00'e kadar tamamlanması, taahhütnamelerin ise en geç 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar KUZKA’ya ulaştırılması gerektiğini kaydetti.



Toplantıda programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla bölgeye 39 milyon liralık kaynak kazandırıldığını söyledi.



Programın sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Eraslan, "Bu mali destek programımızla sivil toplum kuruluşlarımız sosyal girişimcilik yaklaşımıyla güçlendirilecektir. STK’larımızın gelir getirici ve sosyal etki odaklı yeni iş modelleri benimsemelerine bu sayede ekonomik sürdürülebilirliklerini artırmaya çalışacağız. Sosyal girişimciliği bir iş yapma biçiminin yanında toplumsal dönüşüm hareketi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.





Toplantıda konuşan Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da, "Bu proje önemli bir proje. Sayın Valimin ifade ettikleri gibi uluslararası finans kuruluşları AB ve başka fonlar da bu tür projelere çok kıymet veriyorlar, destekliyorlar. Bizler de sahip çıkalım." dedi.



Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda, başvuru sürecine ilişkin teknik detaylar paylaşılırken, proje hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Bilgilendirme toplantıları, 5 Ağustos'ta Sinop’ta düzenlenecek yüz yüze programla devam edecek. Ayrıca proje hazırlamak isteyen ancak bulunduğu ildeki toplantıya katılamayanlar için 6 ve 7 Ağustos’ta çevrim içi bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.



Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanlarına Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.



