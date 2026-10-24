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        Tosya Belediyesi hizmetlerinin toplu açılış töreni yapıldı

        Tosya Belediyesi tarafından toplu açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Tosya Belediyesi hizmetlerinin toplu açılış töreni yapıldı

        Tosya Belediyesi tarafından toplu açılış töreni düzenlendi.

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle belediye tarafından hayata geçirilen kapalı otopark, düğün salonu, güreş sahası, spor salonu, hayvan bakımevi ve halk ekmek tesisinin açılışı gerçekleştirildi, yol aydınlatmaları ve hizmet araçları hizmete sunuldu.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Tosya'nın ticaretin, üretimin, zanaatın ve kültürün önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Tosya insanının karakterinin Anadolu insanının karakteri olduğunu belirten Durmaz, "Tosyalı hemşehrilerimiz bir taraftan üretip ülke ekonomisine katkıda bulunurken, diğer taraftan ezanına, bayrağına, geleneklerine ve milli kimliğine sahip çıkmayı daima bir şeref bilmiştir. Bu sebeple Tosya'nın gönül dünyamızdaki yeri yalnızca coğrafi bir yakınlıktan ibaret değildir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz eserler, üretken belediyecilik anlayışımızın Tosya’daki somut karşılıklarını oluşturmaktadır." dedi.

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        Yatırımların her birinin ilçenin farklı bir ihtiyacını karşıladığını dile getiren Durmaz, "Bu yatırımlar hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Tosyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulan kapalı otoparkın, yeni düğün salonunun, güreş sahasının, yeni kapalı spor salonunun, hayvan bakımevinin, yeni yol aydınlatmalarının, yeni hizmet araçlarının ve halk ekmek hizmetinin Tosya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise 2024-2026 yılları arasında il belediyelerinin dahi yapımında zorlandığı 376 araçlık katlı otoparkı yaptıklarını, 750 seyirci kapasiteli yeni spor salonu inşa ettiklerini anlattı.

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        Ayrıca düğün salonu da inşa ettiklerine işaret eden Kavaklıgil, "Düğünlerin ücreti sadece asgari ücret. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir rehabilitasyon merkezi, bir doğal yaşam alanı gerçekleştirdik. Bir güreş sahamız vardı, onu daha kullanışlı hale getirdik. 2024 ve 2026 yılları arasında değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 15 sıfır aracımızı şehrimize kazandırdık. Bu şehrin gelişimine ve ekonomisine katkı sunmak, insanlarına katkı sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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