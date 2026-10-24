Bakan Yumaklı'dan Kastamonu'nun üç ilçesine ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu programı kapsamında Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek devam eden proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bir dizi programa katılmak için dün Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün de Kastamonu'nun Abana, Bozkur ve Çatalzeytin ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı ilk olarak Abana Limanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Abana Belediyesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, Belediye Başkanı Seda Oyar'dan ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. AK Parti Abana İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Yumaklı, partililere hitap etti.

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Abana ilçesindeki temaslarının ardından Bozkurt ilçesine geçen Yumaklı, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla buluştu. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile de bir araya gelen Yumaklı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çatalzeytin ilçesine giden Bakan Yumaklı, AK Parti İlçe Başkanlığını ve Çatalzeytin Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Demir, ilçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Bakan Yumaklı'ya sunum yaptı.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.