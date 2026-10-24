Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreste yapılan aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen sarı renkli toz madde, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

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