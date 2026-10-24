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        Taşköprü'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Taşköprü'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Taşköprü Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçenin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarıyla yolların daha güvenli, modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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