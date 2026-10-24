Tosya Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştiren projeleri için görkemli açılış töreni MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Bizim anlayışımızda belediyecilik, milletin emanetine sahip çıkma sorumluluğudur"

Tosya Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeler ve hizmet araçları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi.

Tosya Belediyesi’nin "Üretken Belediyecilik" sloganıyla ilçeye kazandırdığı milyonlarca liralık yatırımlar için toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Tosya Belediyesi Yeni Düğün Salonunda gerçekleştirilen törende, Tosya Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı çok sayıda projenin açılışı yapıldı. Törende çok katlı otopark, yeni düğün salonu, hayvan bakımevi, güreş sahası, kapalı spor salonu, halk ekmek, yeni aydınlatma direkleri ve hizmete alınan yeni araçlar için kurdele kesildi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda mehteran takımı tarafından gösteri sahnelendi.

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"Tosyalı ülkücülerin sergilediği vefa ve dayanışma halen hafızalardaki yerini muhafaza etmektedir"

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tosya'nın üretmenin ve emeğin kıymetini bilen insanların yurdu olduğunu belirterek, "Tosyalı hemşerilerimiz, bir taraftan üretip ülke ekonomisine katkıda bulunurken, diğer taraftan da ezanına, bayrağına, geleneklerine ve milli kimliğine sahip çıkmayı daima bir şeref bilmiştir. Bu sebeple Tosya'nın bizim gönül dünyamızdaki yeri yalnızca coğrafi bir yakınlıktan ibaret değildir. Tosya, bizim için aynı zamanda bir vefa, sadakat ve dava şuurunun adıdır. Tosya ve Tosyalılar, MHP’nin kurumsal hafızasında, ülkücülerin hatıralarında ayrı bir öneme sahiptir. Ülkücü hareketin ağır imtihanlardan geçtiği, nice dava arkadaşımızın idamla yargılandığı, işkencelere ve türlü baskılara maruz kaldığı çetin dönemlerde, Tosyalı ülkücülerin sergilediği vefa ve dayanışma, bugün dahi hafızalardaki yerini muhafaza etmektedir. Kışın en sert günlerinde, karın yolları kapattığı, ayazın insanın iliklerine işlediği zamanlarda, üstü açık pikaplarla cezaevlerindeki ülküdaşlarına desteğe giden Tosyalı yiğitlerin hatıraları, bu hareketin vefa anlayışını anlatan en kıymetli örnekler arasındadır. Tosya, bu bakımdan MilliyetçiÜlkücü Hareketin tarihinde unutulmaması gereken hatıraların ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken asil bir duruşun temsilcisidir" dedi.

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"Belediyecilik, milletin emanetine sahip çıkma sorumluluğudur"

MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde milletin, devletin olduğunu belirten Durmaz, "Bilge liderimizin her fırsatta ifade ettiği, ‘önce ülkem ve milletim’ anlayışı, bizim için yalnızca siyasi bir söz değil, bütün kararlarımızda, bütün hizmetlerimizde ve üstlendiğimiz her sorumlulukta esas aldığımız temel bir ilkedir. MHP’nin yerel yönetimlere bakışı da bu anlayıştan bağımsız değildir. Biz, belediyeciliği yalnızca seçim dönemlerinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi olarak değerlendirmiyoruz. Belediyecilik, milletin emanetine sahip çıkma sorumluluğudur. Belediyecilik, kamu kaynaklarını israf etmeden, adaletle ve hakkaniyetle kullanma mecburiyetidir. Belediyecilik, bir şehrin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecekte karşılaşabileceği sorunları da öngörerek kalıcı çözümler üretmektir" diye konuştu.

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"Bu yatırımların her biri, ilçemizin farklı bir ihtiyacına cevap vermekte"

Tosya Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin önemli yatırımlar olduğuna dikkat çeken Durmaz, "Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil’in öncülüğünde hayata geçirilen bu yatırımların her biri, ilçemizin farklı bir ihtiyacına cevap vermekte, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda siz değerli Tosyalıların hizmetine sunulan bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün bu yatırımları bir arada değerlendirdiğimizde, aslında birbirini tamamlayan bir belediyecilik anlayışının hayata geçirildiğini görüyoruz. Söz konusu yatırımlar, şehir hayatının farklı ihtiyaçlarına cevap veren, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışının parçalarıdır. Biz, MHP olarak belediyelerimizin bu anlayışla hareket etmesini istiyoruz. Nitekim bizim siyaset anlayışımızda önemli olan, bugünün alkışını kazanmak değil, yarının hayır duasına layık olabilmektir" şeklinde konuştu.

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"Türkiye'nin geleceği, ayrışmada değil, birleşmededir"

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin milli birliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Durmaz, "Böylesine önemli bir dönemde Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koyduğu ve Cumhurbaşkanımızın sahiplenerek devlet projesine dönüştürdüğ, ‘Terörsüz Türkiye’ adı verilen milli birlik ve kardeşlik iradesi, ülkemizin huzurunu ve geleceğini güvence altına alma hedefinin önemli bir parçasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi bu bakımdan milletimizin birlik ve beraberliğini tahkim etmeyi, 40 yılı aşkın süredir ülkemizin enerjisini tüketen terör meselesini kalıcı biçimde sona erdirmeyi amaçlayan tarihi bir iradeyi ifade etmektedir. Bizler biliyoruz ki Türkiye'nin geleceği, ayrışmada değil, birleşmede, kutuplaşmada değil, kardeşlikte, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesindedir. Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukunu korumak, milli birliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere huzurlu bir vatan bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

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"Bir asgari ücrete bu düğün salonunu gençliklerimize kiralıyoruz"

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise geçmişiyle geleceğiyle ve geleneğiyle tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan bir siyasi partinin içerisinde belediye başkanlığı yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 20242026 yılları arasında özellikle il belediyelerinin dahi yapımında zorlandığı 376 araçlık bir otoparkı hizmete aldıklarını söyleyen Kavaklıgil, "750 seyirci kapasiteli yeni spor salonu inşa ettik ve içinde bulunduğumuz düğün salonumuzu yaptık. Şükürler olsun gençliklerimiz, güzel bir düğün salonu kazandırdık. Buranın en güzel taraflarından bir tanesi de düğün sadece bir asgari ücret karşılığında yapılacak. Bugün bir evladımız, bir kardeşimiz 200250 bin TL’lik bir düğün yaparken, biz onların bu sıcak yuvalarına bir nebzede olsa faslı sunabilmek adına bir asgari ücrete bu düğün salonunu gençliklerimize kiralıyoruz. En büyük problemlerden bir tanesi olan bu, sadece ilçemizin değil, Türkiye'nin problemiydi. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir rehabilitasyon merkezi, bir sosyal, bir doğal yaşam alanı kurduk. İlçemizde sokak hayvanlarımızın daha uygun şartlarda yaşamasına vesile olduk ve bu problemi ortadan kaldırmış olduk. Güreşlerimizle alakalı bir sahamız vardı. Onu daha kullanışlı, daha güzel hale getirdik. Allah nasip, kısmet ederse önümüzdeki sene içerisinde biz bir güreş organizasyonu gerçekleştireceğiz. 20242026 yılları arasında 15 tane yaklaşık 100 milyon lira değerinde olan sıfır aracımızı şehrimize kazandırdık. 2019 yılında seçimde söz verdik, 'milli ve manevi değerlerimizde yozlaşma çok olduğu için kadınlarımızı Çanakkale'ye götüreceğiz' dedik. Tabii Çanakkale buraya çok uzak. Bize inanmadılar. Dediler ki 'nasıl yapacaksınız, o kadar insanı nasıl Çanakkale'ye götüreceksiniz?' 20192024 yıllarında 4 bin kadınımızı Çanakkale’ye götürdük ve bu dönem 20242026 yılları arasında toplamda 6 bin vatandaşımızı Çanakkale, Konya ve Amasya’ya kültür gezileriyle buluşturduk. Birçok asfalt, birçok altyapı, birçok organizasyona imzamızı attık. Geldiğimiz noktada bu şehrin gelişimine katkı sunmak, bu şehrin ekonomisine katkı sunmak ve yine bu şehrin gelecekte insanlarına katkı sunabilmek amacıyla belki yerel hizmet olarak görevimiz değil ama vicdani bir sorumlulukla Tosya’da sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, sizlerin de desteğinizle birlikte, bir sayfayı açmak istiyoruz. Bu, sizin de çok uğraş ve gayret verdiğiniz, Tosya’mıza 480 kapasiteli bir cezaevi yapımı için mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Cezaevi, sizlerin büyük gayretleri ile Allah nasip etti ki 2027 yılı için Adalet Bakanlığı yatırım programına teklif edildi. Yine yatırım programına girmesi için sizin destekleriniz yine devam edecek. O yüzden Tosyalı hemşerilerim, Allah nasip ederse 2027 yılı yatırım programına alınması için de Sadri Başkanımız bize bu desteği verecektir" ifadelerini kullandı.

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"Yatırımcıların gelmesi noktasında da çalışmalarımız devam ediyor"

TosyaKastamonu yolunun 25 senedir yapılmamasına anlam veremediklerini belirten Başkan Kavaklıgil, "Tosya denildiğinde akla çeltik gelir, pirinç gelir. 25 bin dekar arazimiz çeltik ekimine müsaittir. Yalnız çeltik tarımı suyla yapıldığından dolayı suyla ilgili problemimiz olduğundan dolayı şu anda 7 bin dekarlara kadar düşmüş bulunuyor. Kızlar Yolu Barajımızın sulama ağı projesine bu yatırım eklendi. İhalesi yapıldı. Yalnız kaynak aktarımı noktasında problem yaşıyoruz. İşin hızlanması için bu noktada da desteklerinizle istirham ediyorum. Organize Sanayi Bölgemizin ikinci etap genişleme kısmı tamamlandı. Allah nasip kısmet ederse buraya yatırımcıların gelmesi noktasında da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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"10 yıllık süre zarfı içerisinde Tosya'nın nüfusu 50 binlerin üzerine çıkacaktır"

Kısa vadede yapılmasını bekledikleri çalışmaların ilçe nüfusunun artmasına katkıda bulunacağını belirten Kavaklıgil şu ifadelere yer verdi:

"4 tane saymış olduğumuz iş, eğer biz bunu 56 yıl içerisinde, kısa vadede Tosya'nın kalkınması noktasında hayata geçirebilirsek şuna inanın, orta vadede, yani 10 yıllık süre zarfı içerisinde Tosya'nın nüfusu 50 binlerin üzerine çıkacaktır. Buradaki gençlerimiz, buradaki esnaflarımız, burada yaşayan insanlarımız, hepsi bundan faydalanacaktır. Biz de hem yerel yönetimlerdeki işlerimizi aksatmadan ama bu şehrin geleceğini de düşünerek de bu hizmetlerin Tosya'mıza bir an önce kazandırılması için mücadelemizi vereceğiz."

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Konuşmaların hizmete alınan tesislerin açılış kurdelesi kesildi.