Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli miktarlarda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sarı renkli toz madde, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

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