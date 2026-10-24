Taşköprü'de Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde sona yaklaşıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin girişine modern ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede çalışmalar sürüyor.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin çehresini değiştirecek projede sona yaklaştıklarını belirterek, Köprübaşı Meydanı'nı ilçenin girişine yakışır bir görünüme kavuşturmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
Arslan, ilçenin her noktasına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.
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