Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Taşköprü'de Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde sona yaklaşıldı

        Taşköprü'de Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde sona yaklaşıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Taşköprü'de Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde sona yaklaşıldı

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yürütülen Köprübaşı Meydan Düzenleme Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin girişine modern ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede çalışmalar sürüyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin çehresini değiştirecek projede sona yaklaştıklarını belirterek, Köprübaşı Meydanı'nı ilçenin girişine yakışır bir görünüme kavuşturmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

        Arslan, ilçenin her noktasına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Tosya Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştiren projeleri için görkemli a...
        Tosya Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştiren projeleri için görkemli a...
        Ezine Çayı'nda mola veren ak pelikanlar ilgi odağı haline geldi
        Ezine Çayı'nda mola veren ak pelikanlar ilgi odağı haline geldi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Taşköprü'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
        Taşköprü'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
        Evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor
        Evinin balkonunda yaptığı uçurtmalarla çocukları sevindiriyor
        Bakan Yumaklı: "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şek...
        Bakan Yumaklı: "Gençlerimizin milli, manevi değerlerle en donanımlı bir şek...