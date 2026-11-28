Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, dalgaların zarar verdiği Çatalzeytin sahilinde inceleme yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinin sahilinde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinin sahilinde incelemelerde bulundu.
Sinop-Boyabat Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Sinop'a gelen Uraloğlu, törenin ardından Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine gitti.
Uraloğlu, ilçede fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgaların hasara yol açtığı kıyı şeridinde incelemede bulundu.
Bakan Uraloğlu'na AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çatalzeytin Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demirci ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu bilgi verdi.
Uraloğlu, incelemenin ardından "Türkeli Şehir Geçişi Açılış Töreni" için Sinop'un Türkeli ilçesine gitti.
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