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        9 ilde aranan firari şahıs Kayseri'de yakalandı

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren saha çalışmaları sonucunda 9 ilde 21 aranma kaydıyla aranan ve 2018 yılından bu yana firari olan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:38 Güncelleme:
        9 ilde aranan firari şahıs Kayseri'de yakalandı

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren saha çalışmaları sonucunda 9 ilde 21 aranma kaydıyla aranan ve 2018 yılından bu yana firari olan şahıs yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren saha çalışmaları sonucu B.C.'nin (56) yakalanmasına yönelik saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Kocaeli, Ankara, Serik, Manavgat, Osmaniye, Tarsus, Antalya ve İzmir adli makamlarınca; 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 21 ayrı aranma kaydıyla 2018 yılından itibaren firari olarak aranan ve hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C., saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.C. cezaevine teslim edildi.

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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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