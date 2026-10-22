9 ilde aranan firari şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren saha çalışmaları sonucunda 9 ilde 21 aranma kaydıyla aranan ve 2018 yılından bu yana firari olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 3 ay süren saha çalışmaları sonucu B.C.'nin (56) yakalanmasına yönelik saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Kocaeli, Ankara, Serik, Manavgat, Osmaniye, Tarsus, Antalya ve İzmir adli makamlarınca; 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 21 ayrı aranma kaydıyla 2018 yılından itibaren firari olarak aranan ve hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C., saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.C. cezaevine teslim edildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.