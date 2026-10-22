Kayseri'de hakkında 31 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekiplerin, üç ay saha çalışması sonucu Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Kocaeli, Ankara, Serik, Manavgat, Osmaniye, Tarsus, Antalya ve İzmir adli makamlarınca "dolandırıcılık", "yağma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 ayrı aranma kaydı bulunan, 2018 yılından itibaren firari olarak aranan ve hakkında 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C. (56) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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