Kayseri'de düzenlenen "Sürekli İyileştirme Ödülleri 2026" programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Türkiye Cumhuriyeti devleti rakamların ötesinde bir ülkedir" dedi.

"Sürekli İyileştirme Ödülleri 2026" programına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

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"Türkiye'nin istatistiklerinin görüntüde değil, özünde düzelmesi taraftarıyız"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Kayseri'de muazzam bir girişimcilik kültürü var. Fakat daha çok teknoloji seviyesi henüz istediğimiz seviyede değil. Yüksek ve orta yüksek teknoloji alanına girmemiz lazım. Bizim yüksek teknoloji ihracatımız ve üretimimiz halen düşük. Fakat bu, orta yüksekte biraz daha iyi. Fakat bu zaman zaman eleştirilere konu olsa da ben size şöyle bir şey söyleyeyim gönül rahatlığıyla; bazı ülkelerde yüksek teknoloji ihracatı yüksek görünebiliyor ama onları yapan şirketlerin çoğu orada yatırım yapan yabancı şirketler oluyor. Biz Türkiye'nin bazı istatistiklerinin görüntüde düzelmesi taraftarı değiliz, özünde düzelmesi taraftarıyız. Yüksek teknolojili üretim yapılacaksa ağırlığını bizim yapmamız lazım, bizim milli şirketlerin yapması lazım. O açıdan biraz daha sabır istiyoruz. Bu yolda da kararlılıkla yürüyoruz. Sanayicinin sesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Gönlünüz rahat olsun. Hemen hemen her kabinede biz sanayinin, hatta sanayinin uzantısı sonuçta ticarettir, bu işin alım satımı da önemli, sanayi ve ticari işletmelerin tamamının dertlerini, sorunlarını anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bir takım ekonomik parametreler, göstergeler var. Hazine Maliye Bakanlığımız da bazı göstergeleri gözetmek durumunda. Ama gönlünüz rahat olsun dediğim gibi, sanayicinin sesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağırlıklı olarak biziz. Bazen çok çok böyle ilerlemiş dediğin bir ülke bir anda terse dönebiliyor. Sakın gücünüzü, umudunuzu kaybetmeyin, dayanın. Sanayicilerimiz, girişimcilerimiz muhakkak bunun farkında olsun. Beraber elimizden geldiğince bu dalgayı atlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten rakamların ötesinde bir ülkedir. İnanılmaz bir gücü var bu milletin. Bunun da biz farkındayız, siz de farkındasınız. Sonuna kadar dayanacağız. Türk girişimcisi her yerde başarılı olur Allah'ın izniyle" dedi.

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KAYSO ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, "Biliyoruz ki küresel rekabet artık yalnızca daha büyük fabrikalara, daha fazla makineye veya daha yüksek üretim kapasitesine sahip olmakla kazanılmıyor. Kaynaklarını daha verimli kullanan, süreçlerini sürekli iyileştiren, çalışanlarının potansiyelini harekete geçiren ve değişime hızla uyum sağlayan işletmeler gelecekte söz sahibi olacak. Bu anlamda yakın zamanda ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da tamamlanan COP31 zirvesinden de kendimize çok önemli ev ödevleri aldık. İşte bu nedenle Kayseri Model Fabrika olarak; 2020 yılından bu yana sanayicilerimizin yanında yer alıyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız 170'i Yalın ÖğrenDönüş projesi, 40 kadarı TÜBİTAK 1831 kapsamında sürdürülebilirlik projesi olmak üzere; toplamda 210 proje ile işletmelerimizde önemli üretim artışlarına, alan ve zaman tasarruflarına, kalite iyileştirmelerine ve verimlilik kazanımlarına katkı sağladık. Bu çalışmaların sanayicimize yıllık yaklaşık 1,5 milyar TL tasarruf kazandırmasına destek olduk. Ancak bütün bu rakamların, projelerin ve kazanımların arkasında çok daha önemli bir konu var; sürekli iyileştirme kültürünün sanayimizde yaygınlaşması. Bu dönüşümün en önemli aktörleri ise hiç şüphesiz çalışanlarımızdır. Bugün özellikle üretim sahalarında görev yapan, her gün işinin başında olan, bir makinenin daha verimli çalışması için fikir üreten, bir hareketi azaltarak zaman kazandıran, bir hatayı önleyerek kaliteyi artıran bütün çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Çünkü elde edilen bu başarıların arkasında, çalışanlarımızın emeği, gayreti ve özverisi var. Bu nedenle bugün sadece ödül alan firmalarımızı değil, bu başarılara katkı sağlayan bütün çalışanlarımızı da gönülden alkışlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Gülsoy ise, "Buradan özellikle sanayicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. İşletmenizde verimliliği artırmak, maliyetlerinizi düşürmek, rekabet gücünüzü yükseltmek veya yeşil ve dijital dönüşüme hazırlanmak istiyorsanız Kayseri Model Fabrika'nın kapısını çalın. Hem şehrimiz Kayseri hem de ülkemiz artık kendi yağıyla kavrulamayacak kadar büyük bir üretim kapasitesine sahiptir. Bu kapasitemiz yalnızca iç pazarımız için değil tüm dünyaya açılmak, ihracat içinde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bizler globalleşen dünyada tüm dünyayı rakip olarak görerek hayıflanmak yerine tüm dünyayı Pazar olarak görüyor buna göre de adımlarımızı atıyoruz. Her işletmenin büyüklüğü, imkanları ve ihtiyaçları farklı olabilir. Ancak her işletmenin mutlaka iyileştirebileceği bir süreci, azaltabileceği bir israfı, değerlendirebileceği bir fırsatı vardır. Önemli olan bu yolculuğa başlamaktır. Model Fabrikamız, bu yolculukta bilgi birikimi, uzman kadrosu ve uygulamalı yaklaşımıyla sanayicimizin yanında olmaya hazırdır. Bugün burada ödüllendirilen projelerin de başka işletmelerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar da, "Kayseri Model Fabrika, değişen dünya şartlarında işletmelerimize yön vermektedir. Bu vizyoner anlayışın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından ödüle layık görülen firmalara ödül ve plaketleri takdim edildi.