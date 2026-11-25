Deyimlerin Türkçeye kattığı zenginliğin ve derinliğin öğrenilmesini amaçlayan proje çerçevesinde hazırlanan tişörtler gün boyunca çocuklar tarafından giyildi.

Bu kapsamda, "Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye", "Balık kavağa çıkınca", "Ağzı ateş püskürmek,", "Kazın ayağı öyle değil", "Çizmeyi aşmak" gibi birçok deyim tişörtlerde yerini aldı.

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5. ve 6. sınıflar için tavsiye edilen kitaplardan "101 Deyim 101 Öykü" kitabındaki deyimleri anlatan resimleri tişörtlere çizdi.

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