Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi’nde 20262027 kayak sezonu hazırlıkları kapsamında suni karlama çalışmalarına başladı.

Erciyes’te kış sezonunun zamanında açılması ve kar kalitesinin sezon boyunca korunması amacıyla kullanılan suni karlama sistemi, merkezin önemli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Özellikle doğal kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde devreye giren sistem, sezon başlangıcının planlanmasına ve pistlerin daha uzun süre kullanılmasına katkı sağlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar, Erciyes’in dört ana kapısı olan Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi bölgelerinde sürdürülüyor. Gece ve gündüz devam eden karlama faaliyetleriyle öncelikle ana pistlerde kayak yapılabilecek zemin oluşturulması hedefleniyor.

REKLAM

Erciyes’teki suni karlama altyapısı, toplam 154 makineden oluşuyor. Mobil, stick ve kule tipi makinelerden oluşan sistem, uygun hava şartlarında eş zamanlı olarak çalıştırılıyor. Sistem saatlik yaklaşık 10 bin metreküp kar üretebiliyor. Suni karlama faaliyetlerinde kullanılan su, Tekir Göleti ile Hacılar Kapı bölgesindeki yapay göletten sağlanıyor. Erciyes genelindeki pistlerin yaklaşık yüzde 60'ında suni karlama altyapısı bulunurken, özellikle ana giriş noktalarındaki ve yoğun kullanılan pistlerde bu sistemden yararlanılıyor.

Akşehirlioğlu: "Suni karlama kayak merkezleri için vazgeçilmez"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, suni karlama sistemlerinin küresel ısınmayla birlikte doğal kar yağışında yaşanan değişimler karşısında dünyanın önde gelen kayak merkezleri için vazgeçilmez bir altyapı haline geldiğini belirterek, Erciyes Master Planı kapsamında oluşturulan sistemin önemine dikkat çekti. Avrupa Alpleri başta olmak üzere birçok uluslararası kayak merkezinde yaygın olarak kullanılan bu teknolojinin kayak turizminin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, Erciyes'in Türkiye'nin en gelişmiş suni karlama altyapılarından birine sahip olduğunu ve hava şartları el verdiği sürece ana pistleri sezona hazırlamak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.