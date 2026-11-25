Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. (47) yakalandı. İşlemleri tamamlanan U.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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