Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2026-2027 kayak sezonu hazırlıkları kapsamında yapay kar üretilmeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'te kış sezonunun zamanında açılması ve kar kalitesinin sezon boyunca korunması amacıyla kullanılan suni karlama sistemi, merkezin önemli altyapı yatırımları arasında yer alıyor.

Özellikle doğal kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde devreye giren sistem, sezon başlangıcının planlanmasına ve pistlerin daha uzun süre kullanılmasına katkı sağlıyor.

Erciyes AŞ tarafından yürütülen çalışmalar Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi bölgelerinde sürdürülüyor. Gece ve gündüz devam eden karlama faaliyetleriyle öncelikle ana pistlerde kayak yapılabilecek zeminin oluşturulması amacıyla 154 makineyle yapay kar üretilmeye başladı.

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Suni karlama faaliyetlerinde kullanılan su, Tekir Göleti ile Hacılar Kapı bölgesindeki yapay göletten sağlanıyor. Erciyes genelindeki pistlerin yaklaşık yüzde 60'ında suni karlama altyapısı bulunurken, özellikle ana giriş noktalarındaki ve yoğun kullanılan pistlerde bu sistemden yararlanılıyor.