Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Biz, bazı istatistiklerin görüntüde değil özünde düzelmesi taraftarıyız. Yüksek teknoloji üretimi yapılacaksa o üretimin büyük kısmını bizim yapmamız gerekiyor." dedi.

Dönmez, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Kayseri Model Fabrika Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknoloji üretimi alanında Türkiye'nin son yıllarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bu ilerlemenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Dönmez, "Kayseri'de de muazzam bir girişimcilik kültürü var ancak daha çok teknoloji seviyesi istediğimiz düzeyde değil. Yüksek ve orta yüksek teknoloji alanına girmemiz lazım. Bizim yüksek teknoloji ihracatımız ve üretimimiz halen düşük. Orta yüksek seviyede daha iyi diyebiliriz. Bunun yanında bazı ülkelerin yüksek teknoloji ihracat oranlarının çok yüksek olması bizleri yanıltmasın. O ülkelerde yüksek teknoloji ihracat oranını genelde yabancı şirketler artırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz, bazı istatistiklerin görüntüde değil özünde düzelmesi taraftarıyız. Yüksek teknoloji üretimi yapılacaksa o üretimin büyük kısmını bizim yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

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Türkiye'nin üretim anlamında daha üst seviyelere çıkabilmesi için aşması gereken bazı engellerin olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu memleketin önemli bir girişimcilik gücü var. Bu özellik birçok coğrafyada bulunmuyor. Bunun yanında da 3 tane problemimiz var. Birincisi her işe kısa vadeli bakıyoruz. Parayı çok biriktiremiyoruz. Parayı biriktirebilmemiz lazım. Parayı yatırıma dönüştürebilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sermaye birikimine ihtiyacı var. Dışarıdan da sermayenin gelmesini sağlamamız gerekiyor. İkinci sorun ise AR-GE. Türkiye'nin araştırmaya ayırdığı bütçe milli gelirinin yüzde 1,55'i kadar. Dünyada gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde bu oran yüzde 1 civarlarında. Biz bu eşiği aştık. Fakat rekabet ettiğimiz Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 2,5'in üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yüzde 3'ün üzerinde. Dünyanın en fazla AR-GE'ye bütçe ayıran ülkesi İsrail. Küçücük bir ülke dünyaya kafa tutuyor. O yüzden bizim de AR-GE'ye ayırdığımız bütçeyi artırmamız gerekiyor. Üçüncü önemli problem de verimlilik. Biz aslında model fabrikalarda eleştirel düşünceleri öğretiyoruz. Sorgulamayı öğretiyoruz. "Ben bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Bu ürünün daha kaliteli hale nasıl geliştirebilirim? Daha az fireyi nasıl sağlarım?" Bunların toplamı da verimlilik demek.”

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Programda Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de birer konuşma yaptı.