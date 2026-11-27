Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi Bölgesi Çocuk Gündüz Bakım Evi’nde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı. 120 çocuk kapasitesine sahip olacak, modern ve donanımlı yapısıyla çocukların eğitim ve gelişim süreçlerine katkı sunacak tesisi hizmete açmak için heyecanla beklediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi markasıyla güvenli bir hizmet ortamı sağlayacak olan bir çalışma" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve ailelere yönelik sosyal hizmet yatırımlarını sürdürürken, Şehir Hastanesi bölgesine kazandırılacak Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin yapım çalışmaları da devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde yapımı süren projeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Teknik ekiplerden projenin mevcut durumu ve inşaat süreci hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, tesisin fiziki gerçekleşme aşamasını değerlendirdi. Proje alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenabı Allah’a şükürler olsun yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir yaklaşım ile Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ekibi çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, 36 yaş grubu gündüz bakım evi projesini hayata geçirmek için heyecanlandıklarını belirterek, "Bugün de çok farklı bir alanda sizlerin huzuruna çıkmış oluyoruz; 36 yaş grubu gündüz bakım evi. Kamuoyunda adına kreş denilen, yavrularımızın hem eğitimi, hem onların gündüz korunacağı bir anlayış içerisinde şehir hastanemizin hemen yanı başındaki bu gündüz bakım evimizi hayata geçirmek için heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tesis, 2027 ilkbaharında hizmete girecek

Tesisin 2027 ilkbaharında hizmete girmesinin planlandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Proje aşağı yukarı yüzde 90’lara gelmiş durumda. Önümüzdeki ilkbahar mevsiminde hizmete sunma yönünde gerekli hazırlıklarımızı planlıyoruz. Çevre düzeniyle birlikte pırıl pırıl, yavrularımızın ve ailelerimizin içine sinecek, en önemlisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi markasıyla güvenli bir hizmet ortamı sağlayacak olan bir çalışma" diye konuştu. Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine de gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Çalışanların eline sağlık, ekibimizi kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ekibine teşekkür etti. 1.500 metrekarelik arsa üzerinde yükselen ve toplam 1.997,5 metrekare inşaat alanına sahip olacak Çocuk Gündüz Bakım Evi, 120 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Farklı yaş gruplarına yönelik planlanan tesiste, her biri 20 öğrenci kapasiteli 6 sınıf bulunacak. Birinci katta sınıfların yanı sıra 2 uyku odası, müzikdrama atölyesi, ıslak hacimler ve özel bakım odaları yer alacak. Çocukların eğitim, dinlenme ve sosyal gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan bu alanlar, tesisin işlevsel yapısını oluşturacak. Projenin zemin katında idari ofisler, mutfak, yemekhane, fotokopikırtasiye odası, veli görüşme odası ve 2 oyun odası bulunacak. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan oyun odaları, ihtiyaç halinde sınıf olarak da kullanılabilecek.

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642,76 metrekarelik bodrum katta ise teknik hacimler, sığınak, ıslak hacimler, kadın ve erkek mescitleri ile çok amaçlı salon yer alacak. Yapının zemin katı 712,07 metrekare, birinci katı ise 642,76 metrekare olarak planlandı. Şehir Hastanesi bölgesinde hayata geçirilen Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’ye çocukların güvenli, nitelikli ve destekleyici bir ortamda eğitim ve gelişim süreçlerini sürdürebilecekleri yeni bir sosyal hizmet alanı kazandırılacak. Proje, çocuklara sunduğu imkânların yanı sıra ailelerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir hizmet olarak da öne çıkıyor.