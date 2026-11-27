Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşviki ile ilgili, "Hurda araç teşviki kapsamında sağlanacak ÖTV ve KDV muafiyeti, vatandaşlarımıza araçlarını yenileme imkânı sunacak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hurda teşviki ile ilgili verdikleri kanun teklifini yeniden gündeme getirdi. Son açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla sekiz aydır üst üste daraldığını, satışlardaki düşüşün ise bazı aylarda yüzde 30'a ulaştığını kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

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"Buna ilave olarak Avrupa Birliği, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal ettiği elektrikli ve hibrit araçlara üç dönem hâlinde kota uygulama kararı almıştır. Kota kapsamında 126 bin 320 adetlik bir sınır öngörülmektedir. Türkiye'nin bu kapsamdaki araçların AB'ye yıllık ihracatı ise 220230 bin adet düzeyindedir. Bu gelişme, en fazla otomobil ihraç ettiğimiz pazarda satışlarımızın daralması riskini artırmaktadır. İç pazardaki daralma ve ihracatta karşı karşıya olduğumuz riskler, otomotiv sektörümüzün üretimini, gelirini ve istihdamını korumaya yönelik tedbirleri zorunlu kılmaktadır. Daha önce de dile getirdiğimiz gerekçeler doğrultusunda, hurda araç teşviki kapsamında sağlanacak ÖTV ve KDV muafiyeti, vatandaşlarımıza araçlarını yenileme imkânı sunarken yerli üretime olan talebi de destekleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak trafik güvenliğini artırmak, çevre sağlığını korumak ve başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızın araç yenileme maliyetini hafifletmek amacıyla, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla yenilenmesini öngören, TBMM'ye sunduğumuz 26 Ekim 2024 tarihli 2/2699 ve 2/2697 esas numaralı kanun teklifimizi tekraren hatırlatarak kamuoyunun takdirine sunuyor, yineliyoruz."