Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde göreve yeni başlayan araştırma görevlilerine yönelik "Güvenli Hava Yolu Uygulamaları ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon" eğitimi düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Güvenli Hava Yolu Uygulama Komisyonu tarafından organize edilen eğitim programı, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıflarında gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında; komisyonda görevli Prof. Dr. Ayşe Ülgey, Doç. Dr. İrfan Kara, Doç. Dr. Emre Bülbül, Doç. Dr. Gamze Talih ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Civan Yüksel tarafından genç hekimlere teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da yaptırıldı.

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Uzmanlık öğrencilerinin mesleki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen programda, acil durumlarda hayati önem taşıyan güvenli hava yolu teknikleri ve güncel kardiyopulmoner resüsitasyon protokolleri detaylı olarak ele alındı. Teorik anlatımların ardından maketler üzerinde yapılan pratik uygulamalarla pekiştirilen eğitim başarıyla tamamlandı.