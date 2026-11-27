Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki "ulu çınarlar" için toplu doğum günü etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı yaşlardaki merkez sakinleri için sürpriz doğum günü programı hazırlandı.

Merkezde kalan kadınlar ve erkekler, pasta üfleyerek yeni yaşlarını kutladı, duygu dolu ve neşeli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 78 yaşındaki Hürmet Balin, hayatında ilk kez böyle bir doğum günü kutlaması yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Merkezde gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu anlatan Balin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Hikmet Kocabey de üç yıldır merkeze geldiğini ancak daha önce doğum gününün bu şekilde kutlanmadığını belirterek, etkinliği düşünen ve gerçekleştiren herkese teşekkürlerini iletti.

71 yaşındaki emekli Nuh Demirtaş ise etkinliğin kendilerine çocukluklarını ve gençlik yıllarını hatırlattığını kaydetti.

Etkinlikte, merkez bünyesinde faaliyet gösteren Ulu Çınarlar Korosu da sahne aldı. Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan özel repertuvarla seslendirilen eserler, doğum günü kutlamasına renk kattı.