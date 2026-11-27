Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde hizmet alan ulu çınarlar için toplu doğum günü etkinliği düzenledi. Pasta kesimi, müzik konseri ve duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte yaşlı vatandaşlar, kendilerini özel hissetmenin mutluluğunu yaşarken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde kalan vatandaşlar için toplu doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ulu çınarların mutluluğuna ortak olan etkinlikte, farklı yaşlardaki merkez sakinleri için doğum günü pastaları kesildi. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı pasta üfleyerek yeni yaşlarını kutlarken, etkinlikte duygu dolu ve neşeli anlar bir arada yaşandı. Etkinlikte 78 yaşına giren Hürmet Balin, hayatında ilk kez böyle bir doğum günü kutlaması yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti. Merkezde gördüğü ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Balin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Merkez sakinlerinden Hikmet Kocabey de üç yıldır merkeze geldiğini ancak daha önce doğum gününün bu şekilde kutlanmadığını belirterek, etkinliği düşünen ve gerçekleştiren herkese teşekkürlerini iletti. Merkezde sunulan temizlik, yemek ve ilgi hizmetlerinden memnuniyetini dile getiren Kocabey, kendilerine gösterilen özenin gönüllerini fethettiğini söyledi. 71 yaşındaki emekli Nuh Demirtaş ise etkinliğin kendilerine çocukluklarını ve gençlik yıllarını hatırlattığını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyondan dolayı Başkan Büyükkılıç’a, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş’a ve merkez personeline teşekkür etti. Etkinlikte, merkez bünyesinde faaliyet gösteren Ulu Çınarlar Korosu da sahne aldı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan özel repertuvarla seslendirilen eserler, doğum günü kutlamasına renk kattı. Merkezin müzik grubunun kuruluşunda öncü rol üstlenen 72 yaşındaki Hasan Kılıç, 2018 yılında müzik grubu oluşturma fikrini hayata geçirdiklerini ve bugünlere geldiklerini belirtti. Bağlama çalarak müzik çalışmalarına katıldıklarını, Namık Kemal Bilgin’in de kendilerine destek verdiğini ifade eden Kılıç, merkezin sakinleri için önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu vurguladı. Kılıç, burada herkesin kardeş gibi olduğunu, vatandaşların bir araya gelerek stres attığını ve keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

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Ulu çınarlara ikinci bahar yaşatan merkez

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet sunduğu Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor. Merkez sakinleri; kültür ve sanat etkinlikleri, psikososyal destek, fizyoterapi, hemşirelik hizmetleri, berber ve kuaför hizmetleri ile çeşitli uğraş terapilerinden faydalanıyor. 100’ü aşkın yaşlı vatandaşa hizmet sunan merkez, büyüklerin sosyalleşmesine, dayanışma içerisinde vakit geçirmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına imkân tanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kasım 2019’dan bu yana sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla sürdürdüğü önemli projeler arasında yer alan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, ulu çınarları yalnızca ağırlayan bir merkez olmanın ötesinde, onların hayat tecrübelerine değer veren, gönül bağlarını güçlendiren ve ikinci baharlarını yaşamalarına katkı sunan örnek bir hizmet modeli olarak öne çıkıyor.