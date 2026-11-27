Öğrenci, manevranın ardından rahat bir nefes alırken, o anlarda okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenköy Mahallesi'nde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde meydana gelen olayda, öğle yemeğinin ardından sınıfa giden öğrencinin boğazına yemek kaçtı. Öğrencinin duraksadığını ve nefes almakta güçlük çektiğini gören Özel Eğitim Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Erbaş, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

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